Pastor lança livro em Ampliação, Itaboraí, no próximo domingo (16)

No próximo domingo (16), a Igreja Deus Conosco em Ampliação fará o lançamento do livro 'Arraigados', do pastor Marcus de Oliveira, após o culto das 18h. A produção do livro foi feita pela própria igreja e a impressão pela gráfica PrintMill.

‘’O livro é endereçado a todos que desejam se manter firmes na caminhada com Cristo, mas enfrentam grandes desafios ao longo do processo", conta o autor. O título remete às raízes daqueles que creem em Deus, explica Marcus. ‘’Nesses dias tão difíceis que estamos vivendo sabemos que nossa fé é o combustível para continuarmos e vencermos os grandes desafios propostos, pois nesses dias nossas raízes apontam para Cristo e somos nutridos e sustentados.’’

Livro: 'Arraigados' | Foto: Divulgação

O livro, que veio de uma série de mensagens, será lançado na Igreja Deus Conosco em Ampliação, localizada no município de Itaboraí. O evento é aberto ao público.

O endereço é Rua Maria Duarte de Almeida, Lt 19, Qd 34. O valor do livro é R$ 39,90.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca