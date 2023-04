Partage Shopping apresenta Dom Sarau neste sábado (15)

Música, arte e poesia vão tomar conta do palco do Partage Shopping. Neste sábado (15), a partir das 17h, o público está convidado a participar de mais uma edição do Dom Sarau com a participação de diversos artistas da cidade. O projeto tem como objetivo ser um ponto de encontro mensal para reunir os talentos artísticos da região promovendo a troca experiências, ideias e talento.

O Dom Sarau vai contar com rodas de conversas sobre os mais variados temas, além de poesia e dramatizações que fortalecem o interesse cultural. Também está dentro da programação a apresentação de diversos gêneros musicais, principalmente as músicas autorais dos participantes para valorizar os artistas Gonçalenses.

Entre os talentos que vão se apresentar estão Velho Oliveira, Gabriel Kaled, Verônica Suzan, Paulo Dias, Cristina Andrade, Rita Flores, Maria do Rosário, Deise Pontes, Pedro Garrido, Rebeca Carvalho, Ilton Santos, Jorge Gomes, Thainara Alves e Angela Madureira. A produção cultural é de Lígia Helena Carvalho.

O encontro cultural promove a interação do público com os artistas e moradores da região. O palco também fica disponível para quem quiser deixar registrado uma música, poesia ou outra qualquer demonstração artística em um ambiente agradável que exala cultura.

Serviço: Dom Sarau Partage Shopping

Data: 15 de abril (sábado)

Horário: a partir das 17h

Local: Praça de Alimentação, 3º piso

Saiba mais em https://www.partagesaogoncalo.com.br ou @partageshoppingsaogoncalo

O Partage Shopping fica na Avenida Presidente Kennedy, 425 - Centro, São Gonçalo.

Entrada gratuita