Nostalgia: ex-galãs da Globo se reencontram em bar do Rio

A noite desta quinta-feira foi marcada pelas lembranças dos anos 90. Os atores Rodrigo Santoro, Marcelo Faria e Thierry Figueira, ex-galãs da Rede Globo, estiveram em um bar em Botafogo, na Zona Sul do Rio.

O encontro rendeu muita resenha sobre a vida e lembranças da peça "D'Artagnan e os Três Mosqueteiros", que foi um verdadeiro sucesso no final dos anos 90.

"Encontro de milhões. Os mosqueteiros juntos novamente. Em abril de 1998 acontecia a estreia da nossa peça 'D’Artagnan e os Três Mosqueteiros' no shopping da Gávea. Depois de meses de sucesso, viajamos o Brasil inteiro e mais de 600 mil pessoas assistiram e vibraram com a gente. Hoje foi dia de recordar e papear. Irmãos que a vida fez. Faltou só o Porthos, @pedropontodevirada que estava pegado com o filho mais novo… mas Aramis, @figueirathierry , D’Artagnan, @rodrigosantoro e nosso anfitrião e chef @javiergoldin dono do @culto_bar nos prestigiou com bons rangos e cervejas geladas. Demais!!!! Teremos outros!", escreveu Marcelo Faria na legenda das imagens.