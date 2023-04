Peça infantil ''Histórias Mal Contadas'' é atração no Pátio Alcântara

Neste sábado, 15 de abril, o Pátio de Diversões vai apresentar o espetáculo infantil ''Histórias Mal Contadas'', que será encenado pelos alunos do Curso de Teatro Carol Araujo, localizado em São Gonçalo. Às 16h, na praça de alimentação, a criançada vai se divertir com as histórias contadas pelos vilões dos clássicos infantis, como o Lobo Mau, Capitão Gancho e Malévola.

Com uma abordagem leve e lúdica, a peça infantil é comandada pela divertida e encantadora personagem Enciclopédia, que apresenta os contos infantis de uma maneira divertida e surpreendente. No espetáculo, os temidos vilões terão a oportunidade de contar suas próprias versões dos fatos.

O evento é uma excelente oportunidade para os pequenos se divertirem e refletirem sobre a importância de escutar diferentes pontos de vista sobre uma mesma história.

A peça ''Histórias Mal Contadas'' é encenada por alunos-atores de São Gonçalo que participam das aulas de teatro oferecidas pelo Curso Carol Araujo. A escola de arte desenvolve oficinas há mais de 17 anos e busca capacitar seus alunos para o mercado de trabalho e fomentar a produção artística gonçalense. Com parcerias constantes com artistas locais, o curso já formou mais de 2.000 alunos e apresentou seus espetáculos para cerca de 8.000 pessoas.

''Histórias Mal Contadas'' no Pátio Alcântara

Data: 15 de abril – sábado

Horário: às 16h

Local: praça de alimentação

EVENTO GRATUITO