Guto é o novo intérprete oficial do Acadêmicos de Niterói

Com passagens no carnaval carioca e de Nova Friburgo, o cantor é mais um reforço da azul e branca caçulinha da Série Ouro - Foto: Divulgação

Com passagens no carnaval carioca e de Nova Friburgo, o cantor é mais um reforço da azul e branca caçulinha da Série Ouro - Foto: Divulgação

O Acadêmicos de Niterói já tem um novo intérprete para o carnaval de 2024. Guto será a voz oficial da comunidade niteroense na Marquês de Sapucaí no próximo desfile. Com passagens no carnaval carioca e de Nova Friburgo, o cantor é mais um reforço da azul e branca caçulinha da Série Ouro, que irá em busca de uma vaga no Grupo Especial.

Oriundo do Carnaval de Nova Friburgo, Guto iniciou sua carreira no Bloco Carnavalesco Raio de Luar, aos 9 anos de idade, em 1996. Passou pela Vilage do Samba e em 2013 foi para Unidos da Saudade, onde ficou até o ano de 2019, vencendo ao todo 5 títulos, 6 prêmios da Associação Friburguense de Imprensa e 6 Prêmios Samba Friburguense na categoria Melhor Intérprete. Em 2023 foi o intérprete oficial do Alunos do Samba, a agremiação mais antiga do interior do estado, também do Grupo Especial do Carnaval de Nova Friburgo.

Sua trajetória no Carnaval do Rio de Janeiro se inicia em 2010, no Império da Tijuca como intérprete de apoio, onde permaneceu até o ano de 2018, conquistando o título da Série A em 2013. Guto tem também uma passagem pelo Império Serrano em 2016. No ano de 2019, assume o microfone oficial da Acadêmicos do Sossego. No ano seguinte, em 2020, passa a integrar o carro de som da Unidos do Viradouro, seguindo até os dias atuais na agremiação. No ano de 2022 foi também intérprete oficial da Unidos de Padre Miguel, dividindo a função com o intérprete Diego Nicolau.

"Chegar no Acadêmicos de Niterói representa um grande recomeço, mais um passo importantíssimo para minha carreira e uma oportunidade sem igual para mostrar novamente meu trabalho na Sapucaí, sendo a voz de uma cidade na avenida. Agradeço à presidência, aos diretores, segmentos e a toda comunidade pelo carinho e recepção, espero retribuir com muita garra e dedicação para que possamos fazer mais um desfile incrível", Revelou Guto.

Paralelamente ao samba, Guto é o vocalista da Big Black Band, uma banda de Black Music com 8 anos de estrada e que concorreu ao Grammy Latino na categoria Melhor Gravação do Ano em 2022, com a música "Dança da desilusão", de sua autoria.