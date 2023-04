Viih Tube e Eliezer anunciam nascimento da primeira filha, Lua

O casal de ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, anunciaram, nesta quinta-feira (13), o nascimento da primeira filha do casal, Lua. De acordo com a postagem, publicada nas redes sociais dos influenciadores, a bebê nasceu no Domingo de Páscoa, dia 9 de abril.

"Aqui é a Lua, cheguei! Nasci no domingo de Páscoa, dia 09 de abril das 2023 às 8h38, pesando 3,555kg, com 49 cm!", escreveu Viih na legenda da imagem.

"Assim que nasci todos se emocionaram com meu primeiro encontro com a mamãe e o papai, fui direto para o colo da mamãe, já mamei e depois me acalmei com a voz do meu apaixonado papai, que até cortou o meu cordão! E me aguardem, porque sou ariana em! Aos pouquinhos vou conhecendo mais meus titios e titias aqui, tudo no tempo da mamãe", finalizou a influenciadora.

O namoro de Viih Tube e Eliezer, foi oficializado em agosto do ano passado. Em setembro, a influenciadora anunciou que estava grávida.

Já nos mês de outubro do ano passado, o casal promoveu uma transmissão ao vivo do chá revelação. A live, com mais de uma hora de duração, chegou a ter 400 mil pessoas ao vivo. Durante a festa, eles fizeram algumas brincadeiras, como trocas de fralda e adivinhar sabores de papinhas.