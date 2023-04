Morro da Peça é o próximo destino do Circuito ecológico Caminhos de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, realiza nesta quinta-feira (13/04) mais uma etapa do Circuito Ecológico Caminhos de Maricá com a subida pelo Morro da Peça, no Recanto em Itaipuaçu. As inscrições iniciaram ontem (12) pelo link (https://forms.gle/YD2mXMKy4wLYVodg6). Crianças de 5 a 12 anos podem ir acompanhadas dos responsáveis, sem a necessidade de inscrição.

Com início a partir das 9h, o trajeto é considerado leve, com uma pequena subida em rocha e duração de aproximadamente uma hora, entre ida e volta. O ponto de encontro será na Ponte Quebrada, localizada na Estrada de Itaipuaçu, próximo ao Recanto.

Os participantes farão uma caminhada pelo monumento natural, que é parte integrante do Plano de Manejo das Áreas Protegidas de Maricá, e contarão com uma visão privilegiada do Litoral de Itaipuaçu e as encostas do Parque Estadual da Serra da Tiririca.

É necessário que os participantes levem itens como repelente, água, lanche e protetor solar, além de vestir roupas leves e calçado apropriado. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo de Maricá (Praça Conselheiro Macedo Soares, s/nº – Centro) ou pelo telefone (21) 99744-6410.