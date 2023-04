FESLIG - Feira Sustentável do Livro Gratuito acontece na Biblioteca Parque de Niterói

A Biblioteca Parque de Niterói recebe nos dias 14 e 15 de abril (sexta e sábado), a partir das 10h, a FESLIG - Feira Sustentável do Livro Gratuito com o slogan: + Livro + Livre! O evento tem como objetivos tornar o livro acessível a um número significativo da população, independente de classe social, faixa etária, gênero ou qualquer outra camada da sociedade; popularizar o uso do livro como forma de educação e conhecimento geral; difundir a cultura da leitura através da troca, círculo de livros e canais de acesso público ou privado – salas de leituras; dinamizar a formação pessoal e profissional do cidadão além da grande rede e transformar a cidade de Niterói, em uma cidade de leitores.

A feira contará com contação de história e várias palestras no formato de bate-papo.

Programação:

Dia 14 de abril

Palestras

10h

DÉBORA MORENO começou a catar latas aos 7 de idade. O sonho de ser escritora surgiu ainda na infância. Aos 11 anos de idade alfabetizou a sua mãe Celina Moreno que sempre a presenteava com livros. Aos 35 anos, com muita luta, publicou o primeiro livro. De lá pra cá publicou 11 livros. Há 21 anos, Débora também leva a arte do teatro, através de seus contos e bonecos de pano, para escolas públicas do Rio de Janeiro. Agora, em parceria com o seu irmão Jhonatan Rodrigues Moreno vai lançar seu quinto livro infantil "Joninha e a bicicleta bibi".

10h30

FÓRUM DA AMIZADE Visita guiada e apresentação da exposição: Cazaquistão Desconhecido.

11h30

JEAN DOMINGUES Historiador, pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em História do Brasil pela Faculdade Metropolitana de São Paulo. Autor de várias obras sobre História de Niterói. Diretor da Verantur Turismo Pedagógico.

Palestra: Causos e Contos de uma Niterói antiga, mas contemporânea!

12h

ANDRÉ LUIS MANSUR Jornalista e escritor, autor de 18 livros, nascido no Rio de Janeiro, tendo atuado em veículos importantes da imprensa carioca, como os jornais O Globo, Jornal do Brasil e Tribuna da Imprensa. Apenas no jornal O Globo publicou mais de cem críticas literárias para o caderno “Prosa & Verso”. No bairro de Campo Grande, onde mora, coordenou de 2005 a 2012 o Cineclube Moacyr Bastos, exibindo mais de trezentos filmes gratuitamente.

13h

14h

NANE BALLEJO Guia de Turismo e fotógrafa especializada em viagens.

Palestra: Fotografia Turística – Um Olhar Diferente.

15h

BETH MEDEIROS Professora de dança de salão.

Palestra: Os passos além do salão na dança para melhor idade.

16h

MARCOS VICHI Agente de Viagens, Guia de Turismo e Profissional de Marketing. Autor de “De Casa Para o Mundo: O marketing digital como ferramenta para o empreendedor de Turismo.” Todo empreendedor inicia o seu negócio com o desejo de se estabelecer no mercado, conquistar muitos clientes satisfeitos, construir uma empresa.

Dia 15 de abril

10h

CAROLINA POTIGUARA Representante indígena de ascendência potiguara e historiadora. Palestra: A cultura indígena, através da língua Tupi, nos tempos contemporâneos.

10h30

11h

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA

A equipe profissional da Biblioteca Parque de Niterói contará a história “O Caso das Bananas”.

11h30

MARCOS VICHI Agente de Viagens, Guia de Turismo e Profissional de Marketing.

Autor de “De Casa Para o Mundo: O marketing digital como ferramenta para o empreendedor de Turismo.” Todo empreendedor inicia o seu negócio com o desejo de se estabelecer no mercado, conquistar muitos clientes satisfeitos, construir uma empresa sólida e com ótima reputação. O caminho para a realização desse sonho é mais curto para alguns, mais longo para outros, mas, exige de todos, um planejamento cuidadoso para tirar a empresa do anonimato e fazê-la destacar-se diante da concorrência.

Palestra: “De Casa Para o Mundo: O marketing digital como ferramenta para o empreendedor de Turismo.”.

11h

MALUNGüETÚ Muito mais do que um bloco de carnaval, Malungüetú é um projeto que une diversas artes, mas através de um viés específico – e relevante: a cultura negra. Durante a apresentação, o Malungüetú passa por músicas autorais e ritmos afrodiasporicos como sambas, mpb, rap, pop, black music e funk; Uma regra importante dentro do conteúdo é que todo o repertório precisa ter sido composto por pessoas negras.

SERVIÇO

FESLIG - Feira Sustentável do Livro Gratuito

Datas: 14 e 15 de abril

Horário: sexta de 10h às 18h e sábado de 10h às 16h

Local: Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, Centro, Niterói.

Entrada Gratuita