Feira do Livro Espírita acontece no Centro de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria de Assuntos Religiosos, em parceria com o Conselho Espírita Unificado de Maricá (Ceumar) inaugurou nesta quarta-feira (12/04) a 16ª edição da Feira do Livro Espírita, que acontece na Praça Conselheiro Macedo Soares (Praça do Turismo), no Centro. O evento acontece até o sábado (15/04) com disponibilidade de livros da doutrina kardecista.

Na feira, o público terá acesso a mais de 100 obras de diferentes gêneros da literatura espírita, como filosofia, estudos científicos, contos, romances, poesias, infantojuvenis e outros, com livros de autores estrangeiros e nacionais, psicografados por médiuns, além das obras clássicas como “Evangelho segundo Allan Kardec”, “Nossa casa”, “Lar, Escola de Almas”, “O livro dos Espíritos”, “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, além de romances como “Paulo e Estevão” e “Nosso Lar” e livros infantis.

“Mais uma edição da Feira do Livro Espírita, onde são expostos vários exemplares que retratam a obra e a doutrina deste segmento. A Coordenadoria tem o prazer de apoiar esse evento que acontece todos os anos, mantendo assim o respeito à cultura, potencializando a divulgação da fé espírita”, ressaltou a coordenadora de Assuntos Religiosos, Danieli Machado.

Para aqueles que desejam aumentar o conhecimento da Doutrina Espírita, a feira é uma oportunidade de dar continuidade dos estudos, aprendizado e enriquecimento espiritual com preços que variam de R$10 a R$50. O conselheiro da Ceumar, Aristides Sérgio Santos, explicou que estão retornando com a feira depois de três anos, devido a pandemia.

“A nossa expectativa é grande de aumento de público, a intenção não é o lucro, mas que as pessoas tenham acesso aos livros e conhecimento sobre o que é o kardecismo. Esse ano trouxemos livros que foram lançados recentemente e a Codificação de Allan Kardec, que traz suas cinco obras fundamentais, que tem uma grande procura”, contou.