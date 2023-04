RAP Festival em São Gonçalo terá Matuê, Cabelinho, Orochi e Maneirinho

O RAP Festival está de volta em sua segunda edição no São Gonçalo Shopping! Neste domingo, 16 de abril, o empreendimento promete agitar o público com uma seleção de grandes nomes do rap nacional no Ritmo e Poesia Festival. A partir das 13h, o público poderá curtir e aproveitar um dos maiores festivais de música brasileira.

O line-up do evento é estrelado por muitos artistas renomados, entre eles, Matuê, Wiu, Cabelinho, Orochi, Maneirinho, MC Ryan SP, Caio Luccas e TZ da Coro. Os fãs de rap vão poder assistir apresentações, ao vivo, e se divertir ao som de inúmeros sucessos do gênero musical que mais cresce no Brasil, em um só lugar. Para deixar o evento ainda mais completo, o festival anunciará uma atração especial surpresa.

Grandes nomes vão se apresentar ao vivo a partir das 13h | Foto: Divulgação

Os shows serão realizados no estacionamento do São Gonçalo Shopping com venda de ingressos para setores de Arena, Frontstage, Área Vip Open Bar e Camarote. Para acessar o site para compra de ingressos basta clicar no link (https://www.guicheweb.com.br/sao-goncalo-rap-festival_20614). Os ingressos também estão à venda na loja South, localizada no segundo piso do shopping.

RAP FESTIVAL NO SÃO GONÇALO SHOPPING

DATA: 16 de abril – domingo

HORÁRIO: a partir das 13h

LOCAL: Estacionamento (BR-101)

SÃO GONÇALO SHOPPING

Av. São Gonçalo 100 – Boa Vista – São Gonçalo/RJ

(Rodovia Niterói-Manilha, km 8,5

Tel.: (21) 2018- 5418 www.saogoncaloshopping.com.br

https://www.facebook.com/SaoGoncaloShopping