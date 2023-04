Orquestra da Grota apresenta “As Quatro Estações” e “Suíte Carmen” no Museu do Ingá

Duas das mais tradicionais obras da música erudita ocidental serão executadas no Museu do Ingá, em Niterói, neste domingo (16), pela Orquestra da Grota, que abre sua temporada 2023 com a apresentação marcada para as 15h, com entrada franca. No programa, As Quatro Estações, de Vivaldi, e Suíte Carmen, de Georges Bizet, serão apresentadas com solo e regência do violinista e maestro titular do grupo, Yuri Reis.

O concerto desse domingo faz parte da série Mestres da Música, que a Orquestra da Grota irá apresentar ao longo da temporada, com obras de compositores consagrados entre os mais populares do meio erudito. A capacidade do Museu do Ingá é de 60 pessoas, e os lugares serão ocupados de acordo com a ordem de chegada.

As Quatro Estações é uma obra para violino solo e orquestra de cordas, e completa 300 anos em 2023, sendo a mais popular do compositor italiano Antonio Vivaldi, na qual cada um dos movimentos representa uma das estações do ano.

Já a Suíte Carmen é extraída da ópera Carmen, de Georges Bizet, um dos maiores sucessos do gênero na música ocidental, composta em 1875 e sempre executada anualmente nas principais casas de ópera e ballet ao redor do mundo.

Sobre o grupo

A Orquestra da Grota é composta por músicos profissionais formados pelo Espaço Cultural da Grota, que completa 28 anos em 2023. Todos os integrantes são oriundos de comunidades de Niterói. O conjunto já se apresentou nas principais salas de concerto do Estado do Rio e também em turnês internacionais pela Europa, Estados Unidos e América Latina.

Serviço:

Orquestra da Grota - Série Mestres da Música

Dia: Domingo, 16 de abril de 2023

Hora: 15h

Local: Museu do Ingá - Rua Presidente Pedreira, 78 - Ingá - Niterói

Capacidade: 60 lugares

Entrada franca