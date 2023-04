Internautas especulam que Maíra Cardi tenha tatuado iniciais de seu novo romance

Na manhã desta quarta-feira (12), a coach e influenciadora Maíra Cardi, chamou a atenção em seus stories após publicar um boomerang com seu novo parceiro, o youtuber e escritor Thiago Nigro. No vídeo, Maíra expõe suas mãos com duas tatuagens das iniciais ‘’N’ e ‘T’ nas mãos da coach.

Story postado na rede social de Mayra | Foto: Divulgação/ Redes sociais

Internautas articularam as iniciais ao nome do novo parceiro de Maíra, os dois publicaram que estariam num relacionamento no dia 1° de março deste ano. A influenciadora terminou seu casamento em outubro do ano passado, com o ator e ex-bbb Arthur Aguiar, com quem tem a filha Sophia, de 4 anos. Maíra tem outro filho, Lucas de 22 anos.