Cinema Itinerante Municipal exibe filmes de forma gratuita em Itaboraí

Cultura e lazer para todas as idades de forma gratuita. A partir do dia 14 de abril, será iniciado o projeto Cinema Itinerante Municipal, que exibirá filmes de forma gratuita para moradores de Itaboraí. A primeira edição acontece na praça do bairro Jardim Imperial, a partir das 19h. A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Cultura e de Comunicação, com apoio da Leste.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, a exibição dos filmes acontecerão às sextas-feiras, a partir das 19h, em diferentes bairros, como Itambi, Porto das Caixas, Cabuçu, São José, Alto do Jacu, entre outros. No primeiro dia do projeto, em Jardim Imperial, serão realizadas animações de produtores locais, além da exibição de uma coletânea de filmes de Charles Chaplin.

O projeto será direcionado para localidades que não possuem fácil acesso a salas de cinema, incluindo áreas rurais. O público em geral terá acesso gratuito e livre a todas as exibições de filmes. A programação com horário, local e data das exibições será divulgada semanalmente.

O secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, afirmou que o projeto é de fundamental importância para o município. "O cinema é uma das formas mais populares de entretenimento e cultura. No entanto, nem todas as pessoas têm acesso fácil a salas de cinema e a oportunidade de assistir a filmes em uma tela grande e terem a experiência única do audiovisual. Com esse novo projeto, buscamos expandir o acesso a essa demonstração cultural de forma inteiramente gratuita", afirmou.

Serviço

Cinema Itinerante Municipal

Data: 14 de abril

Horário: 19h

Local: Praça do Jardim Imperial