Jojo Todynho admite estar impaciente com demora para perder peso

Jojo Todynho, que recentemente tem tido uma rotina pesada de treinos, veio através de seu instagram, na última segunda-feira (10) demonstrar sua insatisfação com a demora para obter resultados. A ex-peoa e cantora, tem feito exercícios físicos, sessões de soroterapia e dietas rigorosas.

Através de um post no Instagram, a cantora sugere que fãs tenham em mente perder calorias, porque a paciência some no processo. "Dica do dia: não perca paciência, perca calorias", "Pu** que pariu, eu só tenho caloria para perder, a paciência já foi" publicou na legenda de uma foto em que parecia cansada.

Jojo, que já perdeu 24 quilos desde que começou a treinar, também tem feito sessões de soroterapia "Estou na clínica fazendo soro, porque sou fitness agora" brincou a cantora, em entrevista ao Mais Você. "Estou no projeto saúde desde o começo de janeiro, estava com 159 quilos e devo estar com 135 quilos. Mudei a alimentação, treino e estou feliz com o resultado" comentou a cantora.