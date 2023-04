Show de Ivete Sangalo e Rod Stewart terá pré-venda em abril

O show vai acontecer no dia 30 de setembro no Allianz Parque, em São Paulo - Foto: Divulgação

O show vai acontecer no dia 30 de setembro no Allianz Parque, em São Paulo - Foto: Divulgação

Show inédito de Ivete Sangalo com o astro britânico Rod Stewart foi confirmado nas redes sociais, nesta segunda-feira (10) por empresário. O show vai acontecer no dia 30 de setembro no Allianz Parque, em São Paulo.

Os ingressos para o show " Legends in Concert" terão pré-venda a partir de 17 de abril, às 10h, para clientes cartão de crédito Porto Bank ; e venda geral a partir de 19 de abril, às 10h , no site da Livepass.