Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, revela ter voltado a morar com o pai

Em uma publicação nas redes sociais, Arlindinho, músico filho de Arlindo Cruz, contou aos seus seguidores que voltou a morar na casa do seu pai. O cantor revelou, em foto postada neste domingo (9) de Páscoa, que a experiência tem sido um aprendizado maravilhoso.

“Às vezes quando somos jovens queremos sair de casa e dar nossos voos por ai, porem o prazer de te ver todos os dias e ainda me sentir protegido em seu colo, me relembra todos os dias a melhor sensação do mundo que é ser seu filho. Obrigado por ainda me ensinar e que Deus lhe abençoe sempre meu pai. Feliz Pascoa!", publicou.

A notícia chega cerca de dois meses após a mãe do cantor, Babi Cruz, assumir um novo relacionamento. A empresária, no entanto, contou que Arlindo continua sendo sua principal prioridade e que segue morando com o cantor.