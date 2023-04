Jovem de 18 anos é preso após invadir casa do craque do basquete Michael Jordan

Um jovem de 18 anos foi preso, na última terça-feira (04/04), após invadir a casa do ex-jogador de basquete Michael Jordan em Illinois, nos Estados Unidos. Segundo a revista norte-americana "People" que publicou sobre o caso nesta quinta (06/06), nenhum objeto foi levado da mansão, avaliada em 14,8 milhões dólares (equivalente a cerca de 80 milhões de reais).

A casa fica em Highland Park e não foi divulgado se o astro do esporte, de 60 anos, estava no local na hora do crime. Apesar de nada ter sido furtado, uma janela da residência foi danificada. O acusado foi liberado sob pagamento de fiança, mas passará por audiência no próximo dia 20 de abril.

O jovem é acusado de invasão criminosa de residência ocupada e danos criminais à propriedade. Um outro suspeito, menor de idade, também foi detido na ocasião. A participação dele no crime, porém, não foi explicitada pela Polícia, que preferiu não responder perguntas sobre ele para preservar o menor. Ninguém ficou ferido.