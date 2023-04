Mulher de William Bonner fica ferida após assalto no Rio

Natasha Dantas, esposa de William Bonner, registrou em suas redes sociais que foi vítima de um assalto nesta quinta-feira (6).

A fisioterapeuta saiu para se andar de bicicleta pela manhã, na Zona Sul do Rio, e até chamou o Rio de Janeiro de “cidade perfeita” nas publicações.

Minutos depois, no entanto, a fisioterapeuta mostrou que estava sem seu cordão e com um machucado com sangue na região do colo.

Ela mostrou o ferimento | Foto: Reprodução/Redes Sociais

“O cordão que estava no story anterior, agora, está na mão de um meliante", lamentou.

Natasha agradeceu mensagens de carinho que recebeu dos seguidores e não informou se registrou a ocorrência.