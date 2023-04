Confirmação de MC Guimê e Cara de Sapato na final do 'BBB 23' revolta internautas

Os fãs do BBB 23 se manifestaram, nesta quinta-feira (6), através do Twitter, em relação a participação de MC Guimê e Antonio Cara de Sapato na final do reality show da TV Globo, marcada para o dia 25 de abril.

A hashtag "BBB Apoia Assédio" esteve entre os assuntos mais comentados na rede social, em referência à expulsão do lutador e do funkeiro, após ambos serem acusado de importunação sexual.

A polêmica teve início após a emissora carioca anunciar os detalhes da grande final, que contará com shows de Iza, Carlinhos Brown, Mumuzinho, e Lauana Prado. Em comunicado à imprensa, a produção do reality afirmou que "todos os participantes que já deixaram o ‘BBB 23’ estarão presentes no estúdio, ao vivo, com Tadeu Schmidt".