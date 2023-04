‘’Miguelzinho do Cavaco’’ mostra seu talento nos estúdios da Rádio Mania

Na manhã desta quinta-feira (06), a Rádio Mania recebeu o jovem cantor Miguel Vicente, de Itaperuna, em seus estúdios no Centro de Niterói. O menino viralizou na internet após ter gravado um vídeo cantando a música ‘’Gratidão’’ de Xande Pilares. O que Miguel e sua família não esperavam era que o cantor repostasse o vídeo em suas redes sociais. Depois do sucesso, o menino de apenas 12 anos continuou postando em suas redes sociais e hoje acumula pouco mais de 1 milhão de seguidores.

Os vídeos do menino, dono de uma enorme simpatia e de um sorriso encantador, chamam atenção por sua bela voz e facilidade em dedilhar as notas musicais em seu cavaquinho, instrumento parceiro de Miguel, de maneira que essa tenha se tornado sua marca registrada, inclusive na forma de ser chamado: Miguelzinho do Cavaco. O artista também garantiu sua identidade ao pronunciar um bordão específico sempre no início dos seus vídeos ‘’Segura essa pedrada aí!’’

Apesar do talento natural para a música, Miguel não possui tantas referências na família, que apesar disso o incentiva em sua trajetória musical e que também ficou surpresa com o sucesso do novo artista. O sucesso do menino possibilitou que ele conhecesse parte de artistas que são sua inspiração, como Thiaguinho e Xande Pilares, que reconheceram seu dom para a música.

Desde que cresceu no Tik Tok e no Instagram, Miguel foi convidado para participar de programas de televisão e eventos, como o "Navio da Xuxa", evento realizado para comemorar os 60 anos da carreira da rainha dos baixinhos. Há pouco mais de uma semana, o jovem artista também participou da solenidade de assinatura do novo decreto de incentivo à cultura, no Theatro Municipal do Rio. No evento estavam presentes o presidente Lula e a ministra da cultura Margareth Menezes.

Vindo de Itaperuna, Miguel comenta o sucesso que fez em sua cidade de origem ‘’O pessoal fala que eu canto bem, que é inspiração pra eles, que ficam alegres quando assistem meus vídeos. Eu fico bastante feliz com isso.’’