Banda 'Um Amô' embala show no Quilombo do Grotão, em Niterói

O samba pop vai invadir a Feijoada do Quilombo do grotão, na tarde deste sábado (08). A Banda Um Amô vai se apresentar no espaço quilombola, na Região Oceânica de Niterói. Sucessos autorais como “Não Estraga o Black” e clássicos de grandes sambistas mulheres como Beth Carvalho e Clementina de Jesus estarão no repertório do show.

Para a banda, o show é uma grande oportunidade de valorização ao Pop Samba, mostrando que os instrumentos característicos de escolas de samba como surdos, caixas e tamborins transcendem o Carnaval e se provam versáteis em releituras de clássicos da Música Popular Brasileira.

“Queremos ir além do samba enredo, levando nossos instrumentos, que são a nossa raiz verdadeira para outros gêneros, mostrando a nossa versatilidade. Além disso, é fundamental mostrar a potência da mulher preta, a representatividade. Muitos não sabem, mas no passado mulheres eram proibidas de tocar em bateria, com isso quebramos dois paradigmas e isso é especial demais para nós”, completa Thalita Santos, integrante da banda.

Sobre Um Amô

A Banda Um Amô, formada por quatro mulheres pretas, ritmistas, multi-instrumentistas do mundo do samba, tem como proposta atingir cada vez mais o coração das pessoas por meio da percussão, entregando em seus shows altas doses de alegria, com muita interatividade, energia e alto astral. A banda é composta por Mariana Braga, vocal, violão e cavaco, Thalita Santos nos Surdos 1, 2 e 3, Allana Marinho no tamborim e repique, e Bia Tinoco na Caixa.

SERVIÇO

Um Amô na Feijoada do Quilombo do Grotão

Local: Rua 41 – Sítio 77 – Engenho do Mato - Niterói

Horário: 12h

Data: 08 de Abril de 2023

Couvert Artístico: R$ 30 dinheiro | R$35 cartão