Biblioteca que homenageia Carolina Maria de Jesus é inaugurada em São Gonçalo

No último sábado (01) foi inaugurada a primeira biblioteca comunitária de São Gonçalo, no bairro Mutuá. A biblioteca homenageia a escritora Carolina Maria de Jesus e visa doações e empréstimos de livros. A escritora mineira, apesar de ter tido apenas dois anos de estudo formal, tornou-se nacionalmente conhecida em 1960 com a publicação de seu livro Quarto de Despejo em que relatava sua vivência como mulher negra e pobre em uma comunidade de Canindé.

A ideia de homenagear a escritora partiu de Adelino Góes, fundador da biblioteca e comerciante há 32 anos na região gonçalense. ''Desconhecida do grande público, mas traduzida em 13 países.'' relatou Adelino, com admiração pela escritora. ''Nosso município tem uma população superior a 14 capitais e a dois estados brasileiros. A ideia é incentivar e fomentar a leitura, divulgar nossos autores locais.'' comentou o fundador.

Adelino Góes, fundador da biblioteca | Foto: Divulgação

A biblioteca (que não tinha espaço físico anteriormente) já fez, desde setembro do de 2022 mais de 10.000 doações e empréstimos de livros didáticos, técnicos e de preparação para concurso. Além destes, a estante também conta com títulos de literatura brasileira, estrangeira e de outras áreas do conhecimento. A biblioteca dispõe os livros de um acervo pessoal de Adelino mas também recebe doações. ''A ideia surgiu após a ascensão de um governo que prejudicou substancialmente as relações. E tudo isso por conta dele ser contra a ciência, ser negacionista'' comentou Adelino sobre a ideia de fundar a estante.

As doações e empréstimos são feitas sem qualquer custo, a estante comunitária está localizada na Avenida 18 do Forte, número 307, no Mutuá, em São Gonçalo. O funcionamento acontece de segunda a sábado, das 09:30 até as 18 horas durante a semana e até às 14 horas no final de semana.

Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas*