Bom Retiro recebe a Caravana de Arte e Lazer

A Caravana de Arte e Lazer foi criada com a ideia de percorrer as principais áreas de vulnerabilidade social da cidade, levando práticas sociais, esportivas e recreativas às crianças - Foto: Divulgação

Dando prosseguimento ao calendário de ações do Caravana de Arte e Lazer, a Prefeitura de São Gonçalo, através da Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faesg), leva o projeto neste domingo (9) para o bairro Bom Retiro.

Durante a realização da Caravana, os moradores têm acesso a brincadeiras lúdicas, atividades esportivas e artísticas, oficinas de pintura e desenhos, pintura facial, aulas de dança, além de barraquinhas de algodão doce, cachorro quente e pipoca.

A ação será realizada das 9h às 13h na Rua Carlos Fox, s/n, próximo ao Campo do Vasco, no Bom Retiro.

A Caravana de Arte e Lazer foi criada com o objetivo de percorrer as principais áreas de vulnerabilidade social da cidade, levando práticas sociais, esportivas e recreativas às crianças. Através das atividades, ao longo dos meses, dezenas de locais do município receberão as ações de lazer.

Serviço:

