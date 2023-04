Bistrô Cultural D'Avô sedia novo projeto musical: 'Quintal d’Avó'

O Bistrô Cultural d’Avó, conhecido por ser referência em atividades culturais, está com um novo projeto, o Quintal d’Avó e conta com a participação da população gonçalense. O Quintal d’Avó visa divulgar em São Gonçalo trabalhos realizados em uma parte da Mata Atlântica. Junto a este objetivo, o projeto também garante o empreendedorismo e diversas atrações.

O evento acontece no dia 24 deste mês e contará com diversas atividades que atendem do público infantil ao idoso. No primeiro evento, uma feijoada de boas vindas inicia o dia, seguida por diversas programações como: stands de artesanato, pequenas trilhas, recreação infantil (pintura com terra e jogos com bola de gude), sarau de poesia, entre outras.

O grupo Bora Nós se apresenta, garantindo a volta da roda de samba, além do DJ Marcos trazendo flashback.

O evento acontecerá na rua Tenente Elias Magalhães, 140, Colubandê, em São Gonçalo, com início às 10h e encerrará às 16h30. O valor dos ingressos está a R$ 30 (somente o ingresso) e R$ 65 (ingresso com feijoada). Crianças até 12 anos não pagam. As reservas podem ser feitas no Bistrô D'Avó ou por WhatsApp através do número (21) 995358236 e pelo pix jandmagno@gmail.com.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca