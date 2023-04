Acadêmicos de Niterói renova com Ygor Silva na Direção de Carnaval

O Acadêmicos de Niterói segue a montagem da sua equipe para o próximo desfile. A agremiação anunciou a renovação do Diretor de Carnaval, Ygor Silva, que irá ao segundo ano, desta vez sozinho no comando. Ygor tem vasta experiência no carnaval carioca e niteroiense e já iniciou os trabalhos rumo ao carnaval de 2024.

" Fico muito feliz com a oportunidade de estar novamente com essa escola que tanto amo. Agradeço o Presidente Hugo Jr pela confiança e com certeza faremos mais um grande carnaval competitivo em busca do grupo especial. Nossos trabalhos já começaram para a realização de mais um desfile memorável", revelou Ygor.

Além de Ygor, o Acadêmicos de Niterói já divulgou a chegada do carnavalesco Tiago Martins, do coreógrafo Fábio Batista e do primeiro casal de Mestre-sala e Porta-bandeira João Oliveira e Duda Martins.