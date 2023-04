Globo faz demissão em massa no jornalismo

Os cortes foram direcionados aos maiores salários, incompatíveis com o mercado - Foto: Divulgação

A Rede Globo causou polêmica nas redes após a notícia de que a emissora teria realizado uma demissão em massa nas redações do Rio e de São Paulo.

Nomes grandes de jornalistas e produtores foram divulgados na internet. Leila Sterenberg, Eduardo Tchao, Flávia Jannuzzi e Mônica Sanches estão na lista de demitidos da emissora. Segundo o Metrópoles, Eduardo Tchao realizava uma reportagem quando foi chamando à redação e ficou sabendo do desligamento.

Na semana passada, o Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro já tinha divulgado que aconterceriam demissões no departamento da emissora em abril e maio. Segundo o sindicato, o fato havia sido falado pelo RH da empresa durante uma reunião.

A assessoria de imprensa da Globo disse em nota que “assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução”.

Veja a lista dos profissionais demitidos da Globo:



1. Alba Valéria – Repórter G1 Rio

2. Arthur Guimarães – Produtor Investigativo RJ

3. Carlos Bauer – Editor JN

4. Eduardo Tchao – Repórter RJ

5. Eliane Maria – Produtora RJ

6. Elza Gimenez – Apuradora RJ

7. Flávia Jannuzzi – Repórter RJ

8. Jo Mazzarolo – Diretora Recife

9. Jorge Espírito Santo – Supervisor Fantástico

10. José Carlos Azevedo – Chefe Cinegrafista RJ

11. Juarez Passos – Chefe Produção local RJ

12. Luciana Osório – Repórter RJ

13. Marcelo Moreira – Diretor BH

14. Marcos Serra Lima – Fotógrafo G1 Rio

15. Monica Sanches – Repórter RJ

16. Marcelo Canellas

17. Luiza Silvestrini

18. Helio Alvarez – Supervisor de Imagem e Áudio

19. Felipe Vasquez – Globo News

20. Leila Esterenberg - Globo News