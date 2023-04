Guitarrista do NX Zero sofre acidente de moto às vésperas da turnê

O guitarrista do NX Zero, Gee Rocha, sofreu um acidente de moto, na última segunda-feira (3), e preocupou seus fãs já que estamos às vésperas da Turnê Reencontro, que será iniciada em meio. Porém. o músico fez questão de ir até duas redes sociais e tranquilizar a todos.

“Ontem, na parte da tarde, sofri um acidente de moto. Felizmente, estão todos bem, não foi nada grave, mas acabei fraturando a clavícula e vou ter que operar hoje”, explicou Gee

O guitarrista também falou sobre a sua preocupação quanto aos shows. “Tudo que me passou na cabeça foram os shows do NX Zero! Sei que vai ficar tudo bem, mas parece que minha ansiedade em saber quando vou estar 100% é muito grande [...] Ficarei bem e jaja ensaiando para os shows. Se cuidem. Aqui vou me cuidar muito”, concluiu.