São Gonçalo terá espetáculo gratuito no Teatro Municipal

Para promover ações culturais para a população gonçalense, o Teatro Municipal George Savalla Gomes recebe, no próximo sábado (8), às 20h, o espetáculo “Relações Eternas”, que será disponibilizado ao público de forma gratuita. A peça aborda as emoções das relações românticas. A apresentação conta com texto de Denis Paiva e direção de Randal Farah.

A trama principal parte do processo de libertação e criação de Antônio, um escriturário e datilógrafo que quer ser roteirista, e das relações conjugais que atravessam a sua construção pessoal. Durante o espetáculo, são utilizadas instalações videográficas para tratar dos encontros e desencontros afetivos, com os quais o público se identifica e se diverte.

Além de Randal Farah, Robson Farah assina a sonoplastia, e Lihemm Farah assina a direção multimídia.

Para o público, serão disponibilizados 124 lugares para assistir ao espetáculo. Os interessados em garantir um dos assentos devem retirar as pulseiras (ingressos), no Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro, nesta quarta e quinta-feira, no horário de 9h às 18h. Será recolhido um 1 quilo de alimento não perecível no ato da retirada das pulseiras.

Vale ressaltar que somente aqueles que adquirirem os ingressos antecipadamente poderão assistir ao espetáculo no próximo sábado (8).

Serviço:

O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo. Sábado (8), às 20h. Classificação etária: 16 anos.