Acadêmicos de Niterói terá João Oliveira e Duda Martins como 1º casal de Mestre-sala e Porta-bandeira

O Acadêmicos de Niterói terá uma nova dupla para defender o seu primeiro pavilhão na Marquês de Sapucaí. João Oliveira e Duda Martins formam o novo 1º casal de Mestre-sala e Porta-bandeira da Caçulinha da Série Ouro. No carnaval de 2023 eles participaram do desfile da Niterói na última alegoria, representando a Viradouro, escola que ambos defendem o terceiro pavilhão.

Duda Martins começou a dançar aos 5 anos de idade. Fez parte do projeto de casais de mestre-sala e porta-bandeira da Unidos do Viradouro, onde ganhou o concurso para o cargo de terceira porta-bandeira. Tem passagens pela Independentes de Olaria, Cacique de São José, Lins Imperial e atualmente é terceira porta-bandeira da Viradouro.

"É uma grande responsabilidade defender o primeiro pavilhão da Niterói. Confesso que sonhava com isso a bastante tempo, aliás, qual porta-bandeira não sonha em ser primeira, não é mesmo?! Fico muito feliz com essa oportunidade, me sinto confiante e a cada dia que passa me apaixono mais pela arte de mestre-sala e porta-bandeira. O convite foi surpreendente, por um minuto achei que estava em um sonho, aceitei o cargo, confiante que posso ir muito além do que eu imagino", revelou Duda.

João Oliveira também fez parte do projeto de casais da Unidos do Viradouro e através do concurso tornou- se 3° Mestre-sala da agremiação. Defendeu nota por 5 anos na G.R.E.S Independentes de Olaria, carregando a felicidade do primeiro título e a nota máxima para a agremiação, entre alguns prêmios. Tem passagens pelo Cacique de São José, Lins Imperial e atualmente é o terceiro mestre-sala da Viradouro.

"Sem dúvidas é uma grande responsabilidade defender o primeiro Pavilhão. Estamos realizando mais um sonho, estrear na Série Ouro defendendo a nota. Estou muito honrado em defender o pavilhão da Azul e Branco de Niterói, escola pela qual criamos afeto já no seu primeiro desfile na Sapucaí, pois fizemos uma participação representando o carnaval de Niterói (representando a Viradouro), na última Alegoria da escola. Em uma mistura de destino e muito trabalho que chegamos muito confiantes!", finalizou João.

Montando seu time para 2024, a azul e branca da cidade sorriso já anunciou Tiago Martins como novo carnavalesco e Fábio Batista como Coreógrafo da comissão de frente.