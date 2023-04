Após separação, Projota celebra nascimento do segundo filho

O cantor Projota foi às redes sociais, nesta segunda-feira (3), para contar que Otto, seu segundo filho com Tâmara Contro, nasceu. O pequeno nasce cinco dias após o anúncio oficial do término do casamento do rapper. O casal estava junto desde 2019 e também são pais de Marieva, de dois anos.

“Otto nasceu junto ao sol, às 6:05. Tão sereno que até faz a gente desacreditar de signos, pois eu jamais vi tamanha tranquilidade num ariano. Ariano como seu pai", disse Projota na legenda da publicação.

"Que seja feliz, que seja sonhador, que seja corajoso, que mesmo diante de todos os obstáculos que virão, que seja você Otto...Mas se você torcer pro Santos vai ser foda!", concluiu.