Modelo mineira espera por Cezar Black fora do 'BBB 23'

Cezar Black deixou claro, desde os primeiros dias de reality, que não estava no BBB 23 para namorar. O motivo é a modelo Maizy Magalhães, estudante de odontologia de 26 anos, com quem ele vivia um romance antes de ser selecionado para o programa. Juntos há três meses, o casal foi apresentado por amigos em comum, que afirmam que os dois devem retomar o relacionamento quando Cezar sair do confinamento.

Hoje a modelo vive em Brasília, para onde se mudou com o objetivo de continuar os estudos. Antes, Maizy morava na cidade Chapada Gaúcha, em Minas Gerais.

A estudante já posou para catálogos de moda, participou de concursos de beleza e fez campanhas de lingerie e moda praia.

Em seu perfil no Instagram, ela tem optado por não fazer referências à participação de Cezar Black no "BBB 23". O espaço é usado principalmente para postar fotos e trabalhos como modelo. Porém, no Facebook, Maizy fez questão de deixar claro que vive um "relacionamento sério".