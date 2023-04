Polêmica com o irmão da influenciadora Virgínia Fonseca gera críticas de internautas

Um vídeo viralizado na madrugada do último sábado (01), revelou o momento em que William Gusmão, de 36 anos, troca carícias e beijos com outra mulher em uma festa de um evento automotivo em Goiânia. O empreendedor, que trabalha com marketing digital e de influência, ganhou visibilidade ao aparecer nos stories de sua irmã Virginia Fonseca, que acumula pouco mais de 42 milhões de seguidores no Instagram. O empresário também vende curso online, que ensina métodos para ganhar dinheiro.

Flagrado e reconhecido traindo sua esposa, também influenciadora Mellody Barreto, grávida de 22 semanas do primeiro filho do casal, William foi severamente criticado nas redes sociais, ‘’Trair a mulher grávida, responsabilidade afetiva zero", comentou uma internauta.

Na última semana, o casal fez um chá revelação para descobrir o sexo do filho, que se chamará Gabriel. Virginia e Zé Felipe, cantor e filho do sertanejo Leonardo, foram convidados para apadrinhar a criança. ‘’Tava na balada e a mulher grávida em casa. Tradicional família brasileira.’’ aponta outra internauta.

Casal aguarda pelo nascimento do primeiro filho | Foto: Divulgação

Após as discussões serem instauradas nas redes sociais, Mellody se pronunciou através de sua assessoria ‘’Diante aos fatos divulgados na data de hoje 02/04/2023 em todos os sites de fofocas, Mellody Barreto, através de sua assessoria, informa que: Mellody está em contato com sua família e advogados para que todas medidas sejam tomadas com o objetivo de preservar sua integridade psicológica, bem como a de seu filho. Agradecemos todas as mensagens de apoio neste momento, assim que pudermos trazemos novas informações.’’ esclarece a nota.

Após manter silêncio diante das acusações, William declarou em entrevista ao jornalista Léo Dias, que tudo se trata de armação. ‘’Foi tudo armação’’, alegou o empresário.