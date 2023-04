Cléber Machado é contratado pela Amazon Prime para narrar Copa do Brasil

Após o fim do contrato com a Rede Globo, Cléber Machado está tendo sucesso em seus novos rumos profissionais. Contratado pela Record, o narrador teve recorde de audiência transmistindo o Paulistão, e já está com um novo contrato com a Amazon Prime, para a cobertura da Copa do Brasil.

Ele fará sua estreia no próximo dia 11 e narrará um jogo por dia em 11, 12 e 13 de abril. O narrador se junta a Rômulo Mendonça, com quem irá dividir a transmissão de 16 jogos da Rodada 3 do campeonato.

“Narrar os jogos da Copa do Brasil com exclusividade para o Prime Vídeo é uma grande honra para mim. Estou extremamente feliz e empolgado em fazer parte deste time", completou.

Cléber deixou a Globo após mais de 35 anos de casa e a emissora destacou que mantém as portas abertas para projetos futuros.