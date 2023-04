Ex de Éder Militão desabafa após atual postar foto com jogador: “coração desfalece”

No ano passado, a estudante afirmou estar com o coração partido após o término - Foto: Reprodução

A ex-namorada de Éder Militão, a estudante de direito Maria Guerra, fez uma publicação sugestiva para quem sempre acompanhou o casal. Após uma nova affair do jogador postar uma foto com ele, Maria publicou um versículo bíblico como legenda de uma foto.

"A minha carne e o meu coração desfalecem; mas é Deus a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre", dizia a legenda.

No ano passado, a estudante havia se pronunciado sobre o fim do relacionamento com o jogador, dizendo que estava com o coração partido.

Na última semana, a nova affair do zagueiro, a influenciadora Cassia Lourenço, compartilhou uma foto dele com a filha Cecília na Espanha. Os dois estão junto há alguns meses.