Teatro Municipal de São Gonçalo apresenta grandes espetáculos em abril

A programação do Teatro Municipal de São Gonçalo, neste mês de abril, contará com comediantes conhecidos, como Kwesny e Daniel Lopes e Rodrigo Marques. Nas apresentações, haverá shows, peças teatrais, stand up comedy e muito mais.

Neste primeiro sábado do mês, a Oficina de Teatro Gabriel Engel traz ao palco "A Última Gota", uma adaptação do clássico "Gota d'água", de Chico Buarque e Paulo Pontes, um texto adaptado da tragédia "Medéia" de Eurípides. A peça é uma montagem contemporânea da tragédia brasileira e será encenada às 20h.

Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 60,00 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), através da plataforma Sympla no link https://www.sympla.com.br/evento/a-ultima-gota/1831504 .

A Secretaria de Turismo e Cultura irá sortear para a apresentação oito pares de ingressos, através do Instagram (@turismoculturasg), nesta sexta-feira, às 17h.

Neste domingo (2), às 20h, o Municipal recebe o Festival de Esquetes Gonçalense. A apresentação é uma continuação da sequência de cenas teatrais, que contam com quatro quadros no total, com duração de 20 minutos cada uma.

O Festival de Esquetes Gonçalense não terá venda de ingressos. A Secretaria de Turismo e Cultura irá sortear para a apresentação dez pares de ingressos, através do Instagram (@turismoculturasg), neste sábado, às 10h.

No sábado (8), às 20h, é a vez do espetáculo "Relações Eternas". A peça, é um emocionante espetáculo adulto, que aborda as emoções das relações românticas. A apresentação conta com texto de Denis Paiva e direção de Randal Farah.

Para promover ações culturais de fácil acesso na cidade, serão disponibilizados 124 lugares para assistir ao espetáculo. Os interessados em garantir um dos assentos devem retirar as pulseiras (ingressos), em data a ser divulgada, no Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro. Será recolhido um 1 quilo de alimento não perecível no ato da retirada das pulseiras.

No dia 15 (sábado), às 19h, a apresentação fica por conta do show do músico gonçalense Sérgio Caetano. Criado no bairro Mutuá e morador do município desde pequeno, leva a vida cantando à noite. A Secretaria de Turismo e Cultura irá sortear seis pares de ingressos através do Instagram (@turismoculturasg). Não haverá venda de ingressos.

Dia 16 (domingo), às 19h, a Oficina do Teatro Gabriel Engel leva aos telespectadores o espetáculo "Aurora da Minha Vida", uma apresentação montada com uma turma somente de adolescentes. A peça conta a história de uma sala de aula antiga, mostrando as relações e conflitos dentro de um sistema escolar repressor e antidemocrático de maneira leve e satírica.

Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 65 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada), através da plataforma Sympla, no link https://www.sympla.com.br/evento/a-aurora-da-minha-vida-teatro-municipal-de-sao-goncalo/1832388 . Classificação livre. Para o espetáculo serão sorteados cinco pares de ingressos, por meio do Instagram (@turismoculturasg).

No dia 21 (sexta-feira), os artistas Kwesny e Daniel Lopes sobem ao palco e prometem arrancar boas risadas do público. Os humoristas passaram a gravar vídeos de humor durante a pandemia, com temas sobre a "Vida de Brasileiro" e comparações do bordão "Raiz ou Nutella". O stand up comedy terá início às 21h.

Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), através da plataforma Sympla no link https://www.sympla.com.br/evento/daniel-lopes-e-kwesny-stand-up-comedy/1895706 . Serão sorteados por meio do Instagram (@turismoculturasg) dois pares de ingressos para o show de comédia.

No domingo (22), é a vez do show "Giovana Fagundes em Orgulho do Papai". Sem papas na língua, a artista fala com muita liberdade sobre a sua personalidade, fazendo um passeio, com ironia, pelos temas como aceitação familiar em relação às suas escolhas profissionais, pessoais e sua liberdade.

Os ingressos estão sendo vendidos R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), através da plataforma Sympla no link https://www.sympla.com.br/evento/giovana-fagundes-em-sao-goncalo-rj-orgulho-do-papai/1919894 . Serão sorteados dois pares de ingressos para o espetáculo, através do Instagram (@turismoculturasg).

Dia 27 (quinta-feira), o espetáculo "As Aventuras do Baú do Meu Avó" retorna ao Municipal. Em sessão dupla, às 10h e 14h, a peça infantil conta a história de Lucas e Neco, dois irmãos que fazem de tudo para descobrir o mistério guardado dentro do antigo baú que fica na sala do seu avô.

A Secretaria de Turismo e Cultura irá sortear cinco pares de ingressos através do Instagram (@turismoculturasg).

No dia 28 (sexta-feira), o comediante Rodrigo Marques apresenta o stand up comedy "Paz de Darwin", às 21h. O recifense acumula em seu currículo diversos trabalhos que os credenciam como um dos principais nomes do humor no Brasil.

Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada), por meio da plataforma Sympla, através do link https://www.sympla.com.br/evento/rodrigo-marques-paz-de-darwin-sao-goncalo/1915044 . Dois pares de ingressos para assistir o show serão sorteados através do Instagram (@turismoculturasg).