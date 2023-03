Ex de Adriano Imperador desabafa sobre término: "Dói muito"

A ex-mulher de Adriano Imperador fez um desabafo nas suas redes sociais sobre o relacionamento com o ex-jogador. Micaela Mesquita fez uma série de stories mostrando como lidou com o fim do seu casamento.

Entre as fotos publicadas, uma mostrava a cabeleireira chorando. Na legenda, ela explicou o que sentiu no processo de superação do fim do relacionamento.

"Essa foto foi quando eu fiquei triste por um tempo. Nem sempre um grande amor dá certo e quando chega ao fim, dói muito. Precisamos passar por esse período de luto e esperar que o tempo faça seu papel e cure nosso coração para te ajudar a se desprender do passado", desabafou.

Micaela chegou a assumir um relacionamento nas últimas semanas, mas apagou as fotos postadas com o novo amor.

Adriano e Micaela se separaram três semanas após assinarem os papéis no civil. O jogador disse que, na verdade, havia ocorrido uma briga entre o casal, mas, logo depois, o casal se separou novamente. Agora, Micaela espera pela anulação do casamento.