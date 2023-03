Influenciadora rifa noite em motel com ela, veja!

O resultado do sorteio saiu no início da semana - Foto: Reprodução

O resultado do sorteio saiu no início da semana - Foto: Reprodução

Uma influenciadora digital da cidade de Jucurutu, no interior do Rio Grande do Norte, decidiu lançar uma rifa um pouco inusitada. O primeiro número sorteado na rifa da jovem concorria a um iPhone 12 e uma noite em um motel com ela.

Luana Sensação, que é famosa pelo bordão "cuida cuida", fez uma série de stories para vender a rifa, que custava R$100.

"Já pensou ter uma noite de prazer com a Luana Sensação? Quem tirar o iPhone vai ter direito de uma noite comigo. Tudo pago por mim, a conta, a comida, bebida”, garantiu Luana, que disse que a noitada seria no melhor motel.

O resultado do sorteio saiu no início da semana e o vencedor ficou apenas com o celular, já que, segundo ele, não poderia aceitar porque é casado.