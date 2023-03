Fábio Batista é o novo coreógrafo da comissão de frente da Acadêmicos de Niterói

A Acadêmicos de Niterói divulgou o seu novo coreógrafo da comissão de frente. Fábio Batista conduzirá o quesito em busca dos 40 pontos no carnaval de 2024. Com grande experiência e prêmios, Fábio é um dos reforços da caçulinha da Série Ouro, que irá em busca do campeonato no próximo desfile.

Fábio é membro da comissão artística do Sindicato de Dança do Rio de Janeiro e atualmente também é diretor artístico da Estação Primeira de Mangueira. No carnaval tem passagens pela Imperatriz Leopoldinense, Paraíso do Tuiuti, Cubango, entre outros. Ganhou estandarte de ouro de melhor ala na Mangueira nos anos de 2017 e 2018. No último carnaval foi coreógrafo da comissão de frente do Arranco do Engenho de Dentro.

"Desde o primeiro contato que tive com o Presidente Hugo já veio um frio na barriga. Quero contribuir com a escola. Ela representa uma nova geração de sambistas e possibilidade de renovação do cenário carnavalesco carioca. Traz essa potência das comunidades de Niterói e vou sem dúvida me munir desta força para apresentar um grande trabalho em conjunto com a equipe da escola e a galera da comissão", disse.

Além do coreógrafo da comissão de frente, o Acadêmicos de Niterói já divulgou o carnavalesco Tiago Martins para o carnaval de 2024. A agremiação está montando mais um grande elenco para o seu próximo desfile na Marquês de Sapucaí.