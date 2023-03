Shopping celebra a Páscoa com atividades gratuitas e ações solidárias

Todas as oficinas infantis são gratuitas e acontecem em duas turmas com 20 participantes - Foto: Divulgação

Com a chegada da data mais doce do ano, o Pátio Alcântara vai promover atividades gratuitas, infantis e ações sociais em parceia com a APAE. Para abrir a temporada festiva, no dia 1 de abril, às 16h, o shopping vai receber o palhaço Topetão e, claro, o coelhinho da Páscoa, para uma sessão de fotos com os pequenos na Praça de Alimentação.

Entre os dias 1 e 9 de abril, o empreendimento inaugura, em parceria com a APAE São Gonçalo, instituição que luta pela inclusão e socialização de crianças com deficiência intelectual na sociedade, a campanha Páscoa Solidária. Durante a ação, os clientes do Pátio Alcântara poderão doar caixas de bombons, barras e ovos de chocolate. A caixa coletora estará no quarto piso do empreendimento, de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Para a criançada colocar a mão na massa e exercitar a criatividade, nos próximos sábados, 22 e 29 de abril, o shopping promoverá o Pátio de Diversões Especial Páscoa. Em parceria com o Instituto Gourmet, no dia 22, os pequenos vão participar da Oficina de Decoração em ovinhos de chocolate. Com a ajuda dos profissionais da instituição, os mini chefinhos vão decorar livremente os doces com glacê, balas, granulados e outras delícias. Já no dia 29, as crianças participam da Oficina de Decorações em cookies divertidos de coelho.

Todas as oficinas infantis são gratuitas e acontecem em duas turmas com 20 participantes, nos horários entre 14h às 16h e 16h30 às 18h30. Para participar das atividades, as inscrições devem ser feitas previamente através do WhatsApp do Pátio Alcântara - (21 97045-8873).

Ainda, os clientes podem aproveitar para comprar as lembrancinhas, os deliciosos ovos gourmet e as guloseimas de Páscoa nas lojas de doces e chocolates disponíveis no empreendimento, como a Cacau Show, Chocolates Brasil Cacau e a Delícias da Angel