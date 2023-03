Theatro Municipal de Niterói apresenta 'As canções que você dançou pra mim'

As canções que você dançou pra mim Iê-iê-iê, canções românticas, clássicos de tirar o fôlego, enfim, emoções além do horizonte estão na construção da coreografia “As canções que você dançou pra mim”. Alex Neoral se inspira na obra do rei Roberto Carlos para criar um espetáculo que visita as décadas de 1960, 1970, 1980 e 1990 através de muito movimento. “A escolha por Roberto Carlos surgiu em brincadeiras do próprio elenco. Durante as viagens da companhia era comum ouvir os bailarinos cantando as músicas do rei, interrompendo um ao outro a partir de uma palavra comum nas letras”, lembra Neoral. Da mesma forma, em cena, “uma canção puxa a que vem em sequência, formando uma grande história. É como se uma perguntasse e a outra respondesse”, completa o diretor e coreógrafo, Alex Neoral.

Todas as composições são sempre na voz do próprio Roberto, em versões originais de clássicos lançados entre as décadas de 1960 a 1980. Verdadeiras pérolas também por guardarem vários momentos e tons da voz do grande Roberto Carlos. O resultado é uma apresentação que estabelece comunicação direta com os espectadores, o que cria identificação e conquista plateias de diferentes perfis.

Para completar o universo de referências à obra de Roberto Carlos, “As canções que você dançou pra mim” traz figurinos em tons de azul, aludindo aos modelos e roupas da moda da época retratada, com toques contemporâneos. Sucesso de público, a montagem foi eleita um dos melhores espetáculos de 2011 segundo o jornal carioca O Globo, e de 2012, na opinião dos críticos da Folha de São Paulo. Os trabalhos são dirigidos e coreografados por Alex Neoral.

O ritmo da Focus Cia de Dança é desafiador, sempre tendo como combustível a parceria com a Petrobras, celebrada ao longo de 10 anos. Graças à dupla Tati Garcias, na direção de produção, e Alex Neoral, na direção artística, a Focus é uma das mais importantes configurações da dança contemporânea no Brasil em 22 anos de trabalho. As Canções que Você Dançou para mim, dedicado à obra musical do “rei” Roberto Carlos, ao longo de 2023 alcança a marca de 400 apresentações em todo o Brasil e fora do país também.

“Estar à frente do que não aparece nos palcos, pensar no grupo, em todos os detalhes para que tudo esteja pronto antes e depois de cada espetáculo, e também em como o espectador será tratado ao chegar e sair da plateia, são parte da minha rotina, desde o início da história de trabalho com o Alex. Foi perfeita a atitude de ter assumido esse lugar de representatividade, deixando até de dançar, para construir o caminho feito pela Focus Cia de Dança hoje”, destaca Tatiana Garcias, sócia de Neoral na Focus.

Já são 12 anos em cartaz, tempo em que a coreografia só ficou longe dos palcos por causa do lockdown na pandemia de Covid-19. As Canções que Você Dançou para Mim chega ao requinte de ter até fã de carteirinha que vai toda santa temporada e engrossa o coro de admiradores totalizando quase 200 mil pessoas de público pagante.

“O sucesso de As Canções que Você Dançou para mim, além do fato de ser um espetáculo inspirado no imenso artista que é o Roberto Carlos, também ocorre, acredito eu, por inspirarmos amor com nossa coreografia. Realizei uma colagem de quase 80 canções que conduzem muitos momentos de ternura, além, é claro, de amizade, humor e muito mais ao longo do espetáculo”, define o coreógrafo Alex Neoral.

Sobre a Companhia - Com 25 obras e 15 espetáculos em seu repertório, a Focus Cia de Dança se consagrou através da crítica especializada e sucesso de público. Apresentou-se em mais de 100 cidades brasileiras e levou sua arte para países como Colômbia, Bolívia, México, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha e Panamá. Logo quando a pandemia aquiesceu, em 2021, estreou o espetáculo Vinte e o seu primeiro infantil Bichos Dançantes, contemplado na Chamada Petrobras Cultural Artes Cênicas 2020. Em 2020 lançou Corações em espera, criação do grupo, que foi exibida ao vivo, através de streaming, pelo YouTube. A obra foi indicada ao prêmio APCA na categoria criação, ficando em cartaz por 17 semanas. Em 2019 a Focus ganhou o 1º Prêmio Cesgranrio de Dança com a coreografia Keta parte integrante do espetáculo Still Reich e teve seu elenco indicado ao prêmio APCA durante a temporada na capital paulista, ainda no mesmo ano recebeu a indicação de melhor coreografia para Focus Dança Bach pelo 2º Prêmio Cesgranrio de Dança e melhor bailarina Marina Teixeira e melhor bailarino José Villaça. Em 2017 se apresentou no Rock In Rio, ao lado de Fernanda Abreu. Em 2016 recebeu a Comenda da Ordem do Mérito Cultural, do Ministério da Cultura, maior condecoração da cultura brasileira. Em 2012, a Focus Cia de Dança foi escolhida, através da seleção pública do Programa Petrobras Cultural, a receber o patrocínio durante três anos para desenvolvimento de suas atividades, dando início a uma parceria de manutenção. Mais de 1 milhão de espectadores já se encantaram com a poesia e a capacidade técnica lapidadas nas coreografias inovadoras de Alex Neoral traduzidas no corpo de baile da companhia que é formada por bailarinos de todo o país.

Ficha Técnica

Direção, Concepção, Coreografia: Alex Neoral

Direção de Produção: Tatiana Garcias

Produção Executiva: Giselli Ribeiro

Iluminação: Binho Schaefer

Técnico de Iluminação: Anderson Ratto

Técnico de Palco: Paulo Berbeto

Ambientação Cênica: Marcio Jahú

Visagismo e Figurinos: André Vital

Confecção de Figurinos: Jacira Garcias

Redação: Mônica Riani

Fotos: Dantas Jr., Barbara Furtado, Fernanda Bulgarelli e Manu Tasca

Programação Visual: Barbara Lana

Mídias Sociais: Rafael Tex

Dançado com: Bianca Lopes, Carolina de Sá, Cosme Gregory, Lindemberg Malli, Natanael Nogueira, Paloma Tauffer, Vanessa Fonseca e Wesley Tavares

Serviço

As canções que você dançou pra mim – Focus Cia de Dança.

Data: 14 e 15 de abril

Horário: 20h

Ingressos: R$ 40,00 inteira | R$ 20,00 (meia-entrada)

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro, Niterói - RJ

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

Vendas

Bilheteria do Teatro

Site da https://www.sympla.com.br

Informações: (21) 3628-6908