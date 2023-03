Sesc São Gonçalo recebe o espetáculo 'A Sanfonástica Mulher-Lona' nesta sexta (31)

O espetáculo “A Sanfonástica Mulher-Lona” é atração desta sexta-feira, 31/03, às 14h, no Sesc São Gonçalo. Na intervenção itinerante, a multiartista Lívia Mattos, vestindo seu próprio picadeiro, apresenta um concerto junto do seu inseparável acordeom. O espetáculo foi selecionado na última edição do Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar. A entrada é franca.

A estrutura do picadeiro é toda integrada à artista, que dispensa grandes aparatos técnicos de som e luz. O pequeno circo ambulante possui interruptor para iluminação interna e externa da lona. Tem ainda um pequeno ventilador à pilha. O som do acordeom convida as pessoas a se aproximarem da artista.

Lívia diz que o espetáculo é o circo em si, metaforizado por sua autonomia e liberdade potente de se chegar aonde quer, adentrando territórios e diluindo fronteiras. É, ao mesmo tempo, a charanga e o picadeiro de uma mulher só, que conta por meio de seu acordeom os sons de seu caminhar imersa no universo poético do fantástico.

Além de acordeonista e cantora, Lívia é socióloga. A apresentação é uma metáfora imagética da pesquisa da artista sobre música nos circos brasileiros. Ela já viajou com seu picadeiro para países como Costa do Marfim, China, Espanha e Cabo Verde. No Brasil, se apresentou em diversos estados.

SERVIÇO

Espetáculo “A Sanfonástica Mulher-Lona”

Sesc São Gonçalo: Av. Presidente Kennedy, 755, Estrela do Norte.

Data: 31/03/2023, às 14h.

Entrada franca.

Classificação indicativa: Livre