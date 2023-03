Teatro Municipal de São Gonçalo apresenta o "Momento Musical Salvatori"

O espetáculo "Momento Musical Salvatori", realizado por músicos gonçalenses da terceira idade, será apresentado no Teatro Municipal de São Gonçalo, na próxima quinta-feira (30 ), às 10h. A apresentação é aberta ao público.

No repertório, músicas como "Noites Traiçoeiras", "Coração de Luto", "Pássaro de Fogo", "No dia em que eu saí de casa", Tic Tac do meu coração", serão tocadas.