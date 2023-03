Neymar perde quantia milionária em site de apostas e "chora" em live

No total, o jogador do Paris Saint-German perdeu 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões de reais - Foto: Reprodução

Neymar perdeu 1 milhão de euros em um site de apostas on-line enquanto realizava uma live em sua conta do Facebook nesta terça-feira (28). A reação do jogador divertiu quem assistia a transmissão ao vivo e viralizou nas redes.

No total, o jogador do Paris Saint-German perdeu 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões de reais. Ao ficar sabendo do prejuízo milionário, o Neymar levou a situação na brincadeira e fingiu que estava chorando, ao som da música tema de Titanic.

Conforme cotação atual, Neymar é um dos atletas mais bem pagos do mundo, recebendo cerca de R$280 milhões por ano, segundo a Forbes.

Neymar é o rei do entretenimento até fazendo live slk, o cara é foda kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/EGV6C5ygP0 — Portal do Neymar 🇧🇷 | Fan account (@portaldonjr) March 28, 2023

Em processo de recuperação da sua lesão no tornozelo, o jogador tem usado seu tempo livre para realizar lives para os fãs.