Novos espaços de lazer serão inaugurados em São Gonçalo

Mais um espaço de lazer será inaugurado no município. O programa Praça Renovada concluirá as obras na Praça do Coroado esta semana e a entrega para a população acontece na próxima sexta-feira (31). O projeto, criado pela Prefeitura de São Gonçalo para dar aos moradores mais qualidade de vida, leva melhorias para as praças já existentes na cidade. Cada local está recebendo um projeto específico, levando em consideração as características originais e de acordo com as demandas dos moradores.

A praça do Coroado recebeu troca de pisos, restauração de brinquedos e academia. A quadra ganhou grama sintética, novo alambrado e arquibancada. O paisagismo, com diversas espécies de flores, cerca o local, além de um espaço gramado para piquenique.

Atualmente, as equipes das Secretarias de Conservação e de Desenvolvimento Urbano atuam também nas praças dos bairros Laranjal, Itaúna, Gradim, Vila Três e Jóquei, que, em breve, receberão um espaço de lazer totalmente reformado.

O projeto da Praça do Gradim inclui designer totalmente novo, com novos equipamentos e nova concepção paisagística e uma área mais ampla para atividades físicas. O local recebeu canteiros vivos como forma de proteção no entorno da praça, playground com instalação de piso emborrachado e inclusão de novos brinquedos, intervenção artística no piso central e iluminação de LED.

O Largo de Itaúna está recebendo um projeto que envolve aumento do espaço, implantação de brinquedos para as crianças, academia para a terceira idade e paisagismo, além de local reservado para a gastronomia local. Com apoio da Secretaria de Transportes, uma pista será transformada em mão e contramão, enquanto o outro lado, na Avenida Trindade, será usada para ampliar a praça existente.

A praça do Vila Três recebeu novo paisagismo, teve a quadra reformada com novo alambrado e grama sintética. No entorno, novos brinquedos foram instalados e um paredão recebeu uma arte colorida.