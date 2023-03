Fundação de Arte de Niterói apresenta autêntica roda de samba do “Terreiro da Vovó”

No sábado, dia 1 de abril, às 17h, vai acontecer, no Fonseca, a tradicional roda de samba do “Terreiro da Vovó”. O músico Luciano Bom Cabelo fundador de um dos blocos mais tradicionais do Rio de Janeiro: o “Bafo da Onça”, é o convidado especial. A realização é da Fundação de Arte de Niterói.

Há 11 anos, o samba do “Terreiro da Vovó” anima o público que curte um bom samba de terreiro, partido-alto, samba-canção, entre outros estilos. Um local para reunir os amigos e difundir toda a autenticidade do evento.

Fundado no dia 16 de abril de 2011, na Zona Norte de Niterói, o samba do “Terreiro da Vovó” resgata o legado deste gênero musical e faz do projeto um ponto de resistência e de encontros.

Ao longo deste tempo, já passaram pelo local músicos consagrados e amigos da nova geração do samba, como: Bira da Vila, Gabrielzinho do Irajá, Glória Bonfim, Inácio Rios, Juninho Thybau, Mestre Wilson Moreira, Moacyr Luz, Marquinho Diniz, Marquinho Satã, Marquinho Lessa, Mingo Silva, Serginho Meriti, Wanderley Monteiro, Zé Katimba, entre outros.

Músicos fixos:

Jair Silva - cavaquinho e voz

Pedro Oliveira - banjo e voz

Guilherme Ramos - pandeiro e voz

Mateus Pacheco - tantã e voz

Flávio Silvério – reco-reco e voz

Sobre o músico convidado:

Luciano Bom Cabelo

Carioca da gema, vem de uma tradicional família carioca carnavalesca, fundadora de um dos blocos mais tradicionais do Rio de Janeiro: o “Bafo da Onça”. Desde muito cedo andava pelas folias do Rio e na adolescência fez parte de vários grupos samba nos bairros onde morava, entre Andaraí, Vila Isabel, Grajaú e Del Castilho.

Luciano Bom Cabelo é conhecido por um vasto repertório de sambas antológicos, que vão de Donga, Noel Rosa e Cartola a Almir Guineto, Martinho da Vila, Fundo de Quintal e Zeca Pagodinho, até os dias de hoje. Figura fácil das boas Rodas de Samba do Rio de Janeiro, já mostrou seu trabalho em várias rodas de samba de referência, como Beco do Rato na Lapa, Festa da Raça, Terreiro de Crioulo, Projeto Criolice, Samba da Alforria no Grajaú, Renascença Samba Clube e Bola Preta. Integrou também o Movimento Cultural Samba do Barão em Vila Isabel, onde teve o privilégio de gravar uma participação especial no CD e DVD "Enredo", de Martinho da Vila, juntamente com Juju Ferreira, filha do cantor.

De tanto escutar bons sambas, aguçou a veia de compositor que tem lhe rendido alguns bons frutos, tendo sua música reconhecida em boa parte do Rio de Janeiro e todo o Brasil. Sua música "Nossa Escola” por exemplo, já foi gravada 17 vezes por artistas diversos como: Underground Samba Lapa com Almir Guineto e Carica, Leci Brandão e grupo Clareou, Grupo Fundo de Quintal, Grupo Vou pro sereno, Grupo Pique novo, Trio Preto entre outros...

Tem sambas gravados com artistas como Xande de Pilares e Renato da Rocinha e Vou pro Sereno.

Serviço:

Samba do Terreiro da Vovó

Data: 1 de abril (sábado)

Horário: 17h

Local: Rua Teixeira de Freitas, 265 – Fonseca – Niterói

Evento gratuito