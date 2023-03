"A Última gota”, adaptação da obra de Chico Buarque, estreia no Teatro Municipal de São Gonçalo

Uma produção da Oficina de teatro Gabriel Engel, "A Última gota" é uma adaptação do clássico "Gota d'água", texto de Chico Buarque e Paulo Pontes, adaptado da tragédia "Medéia" de Eurípedes, uma montagem contemporânea da tragédia brasileira que se mantém tão atual. A peça acontece neste sábado (1), no Teatro Municipal de São Gonçalo.

Na peça, Joana é uma mulher madura, sofrida, moradora de um conjunto habitacional. Ela se apaixona pelo sambista Jasão, que desponta para o sucesso com uma música chamada “Gota d’água”. O todo-poderoso do local é Creonte, dono de casas, muito rico, o poder corruptor por excelência. Quem desenrola o fio da história, à moda do coro tradicional dos gregos, são as vizinhas de Joana, lavadeiras. O texto apresenta nossa realidade, que é também, por extensão, a realidade de todos os oprimidos do mundo.

A peça é apresentada em ritmo de muito samba e música brasileira. Várias músicas de Chico Buarque são interpretadas pelos atores. O espetáculo é finalização do processo de formatura da Oficina de Teatro Gabriel Engel.

Classificação: 10 anos

Ficha técnica:

Adaptação: Flávia atreitas

Direção: Gabriel Engel

Assistências de direção: Maxwell Mascarenhas, Pâmella Bastos, Flávia Freitas e Jussara Almeida

Preparação Vocal: Ana Grillo e Gabriel Engel

Preparação Vocal canto: Cris Mont

Coreografias: Pâmella Bastos e Yara Pontes

Figurinos: Jussara Almeida e Ester Lima

Cenografia: Coletivo

Sonoplastias: Flávia Freitas e Jussara Almeida

Operação de sonoplastia: Carlos Gabriel

Desenho de iluminação: Gabriel Engel

Elenco: Ester Lima, Erick Setimi, Flávia Freitas, Jussara Almeida, Matheus Matias, Maxwell Mascarenhas, Pâmella Bastos, Raíssa Sansão e Yara Pontes

Produção: Oficina de Teatro Gabriel Engel

Duração: 2:30

Venda de ingressos no site: https://www.sympla.com.br/evento/a-ultima-gota/1831504