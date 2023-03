Ludmilla perde processo para apresentador que a chamou de "pobre e macaca"

A cantora Ludmilla anunciou que irá recorrer na Justiça após perder o processo por injúria racial contra o apresentador de TV Marcão do Povo. O jornalista chamou a artista de "pobre" e "macaca" em 2017.

Segundo a defesa de Marcão, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Brasília entendeu que não teve dolo, ou seja, não havia intenção de ofender. Com isso, ele pode tentar acertar reparação e danos morais. Em nota ao portal "Splash", a artista comentou a decisão judicial e disse que a decisão marcou "mais um dia difícil na vida de quem luta contra o preconceito".

"Pois eu digo: ofendeu sim e meus advogados estão preparando o recurso cabível. Como pode? Eu, quieta, na minha, do nada vem um racista me atacando em rede nacional. Não podemos descansar até que seja feita justiça. Não conheço este senhor e nunca troquei uma palavra com ele para receber qualquer insulto. Entendam de uma vez por todas: mesmo quando eu estou na cadeira de vítima dão um jeito de me sentar na de vilã", afirmou a nota compartilhada pela assessoria de Ludmilla.

Marcão participava do programa A Hora da Venenosa, na Record TV, quando fez os comentários, em janeiro de 2017. Ao falar sobre uma ocasião em que a cantora teria evitado tirar fotos com fãs, ele disse: "É uma coisa que não dá para entender. Era pobre e macaca, pobre, mas pobre mesmo". Em seguida, o apresentador tentou suavizar a fala, dizendo que "era pobre e macaco também". Na época, ele chegou a ser desligado da emissora e do programa Balanço Geral DF, que apresentava.

Até o momento da publicação desta matéria, Marcão ainda não havia se pronunciado oficialmente a respeito da decisão de recurso da cantora.