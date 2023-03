Cine Arte UFF estará de volta na próxima quinta-feira (30)

Na semana de 30 de março a 05 de abril, o Cine Arte UFF retorna às sessões com uma relação de filmes elogiados por público e crítica, elegendo-os como símbolo de sua persistência e paixão louca pelos filmes e pela sala de cinema. E, no mês das mulheres, reafirma a importância de valorizar o talento das mulheres cineastas.

Na reabertura da sala, o Cine Arte UFF conta com a presença da pioneira Eunice Gutman, aos 82 anos, apresentando seu filme mais recente, "Luzes, mulheres, ação", na programação do Cineclube Quase Catálogo, na sessão principal de reabertura, no dia 30. Os Fabelmans, do mestre Steven Spielberg, merece ser visto tal como o diretor o idealizou, na tela grande, e entra no circuito com toda a magia que a indústria audiovisual pode proporcionar.

Há o lançamento do premiado Medusa, de Anita Rocha da Silveira, aposta do cinema brasileiro independente, dirigido por uma jovem cineasta mulher, estrelado pela talentosa Mari Oliveira. No dia 3 de abril, às 19h, Medusa será exibido com a presença da diretora, com debate após a sessão, em parceria com a Vitrine Filmes.

Soma-se a cine-semana as últimas chances para assistir os filmes mais interessantes e comentados dos últimos meses: A Baleia, de Darren Aronofsky, com o premiado ator Brendan Fraser no elenco; as obras-primeira Aftersun, de Charlotte Wells e Decisão de partir, de Park Chan-wook; e o grande vencedor do Oscar 2023 Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que merece ser visto em toda sua qualidade de imagem e som.

Terça a domingo: R$ 20,00 (inteira), R$10,00 (meia).

Segunda-feiras: R$ 5,00 (valor promocional para todos).

Sessão Vitrine - Ingressos para MEDUSA:

Inteira – R$ 15,00 | Meia – R$ 7,50 (exceto segundas-feiras)

Segunda-feira – Promoção “Meia-entrada para todos” – R$ 5,00

-Venda na bilheteria – dinheiro, débito e pix. -Vendas online crédito e pix pelo site www.guicheweb.com.br/centrodeartesuff .

Cine Arte UFF - Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói - RJ



Sessão Cineclube Quase Catálogo

Luzes, Mulheres, Ação

Entrada franca

Dia 30 de março, quinta, às 19h

Exibição seguida de debate com a diretora Eunice Gutman

Luzes, Mulheres, Ação

dir. Eunice Gutman

Brasil, 2022, 85´, Livre

Duração: 86 min

O filme narra a história do movimento das mulheres no Brasil, desde as manifestações no início do século XX, fase primeira do feminismo, até as mulheres que hoje se encontram em cargos públicos e conquistando visibilidade. O documentário pretende divulgar as conquistas das mulheres no Brasil e no mundo, e aproximar as gerações de homens e mulheres na construção de um novo olhar que inclua ambos.

DIRETOR: Eunice Gutman

ROTEIRO: Eunice Gutman

EMPRESA PRODUTORA: Cine Qua Non Ltda

CO-PRODUÇÃO: Cavideo

PRODUÇÃO: Regina Veiga

FOTOGRAFIA: Inês Magalhães Regina Veiga e Susana Fuentes

MONTAGEM: Adriana Borges, Adriana Nolasco, Manu Campos, Patrick Anjos

MÚSICA: Mozart, Chopin, Scriabin, Fernando Guilhon

ELENCO: Regina Sampaio, Susana Fuentes, Regina Gutman, André Marinho de Souza e Elder José Golin

Eunice Gutman começou sua trajetória na Bélgica nos anos 1970, ao se distinguir no curso de cinema do INSAS de Bruxelas. A maior parte da obra de Eunice Gutman revela e analisa o papel da mulher na sociedade. Seus filmes documentários sobrevivem ao tempo por tocarem em questões perenes da vida brasileira.



MEDUSA

Dia 03, segunda, 19h - exibição seguida de debate com a diretora Anita Rocha da Silveira. Parceria com a distribuidora Vitrine Filmes e Cineclube Quase Catálogo

Ingressos: Inteira – R$ 15,00 | Meia – R$ 7,50 (exceto segundas-feiras)

Dia 31, sexta, 16h50 | Dia 01, sábado, 15h | Dia 02, domingo, 16h50 | Dia 04, terça, 14h10 | Dia 05, quarta, 17h20

Brasil, 2023, 128´, 16 anos

De Anita Rocha da Silveira

Com Mari Oliveira, Lara Tremouroux, Joana Medeiros, Felipe Frazão, Bruna Linzmeyer, Thiago Fragoso

Há muitos e muitos anos, a bela Medusa foi severamente punida por Atena, a deusa virgem, por não ser mais pura. Hoje, a jovem Mariana pertence a um mundo em que deve se esforçar ao máximo para manter a aparência de uma mulher perfeita. Para não caírem em tentação, ela e suas amigas tentam controlar tudo e todas à sua volta. Porém, há de chegar o dia em que a vontade de gritar será mais forte. Da mesma diretora de Mate-me, por favor, o filme foi exibido na Quinzena dos Realizadores de Cannes, no IndieLisboa, no Toronto International Film Festival, Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, dentro outros festivais internacionais.

Melhor filme, direção e atriz coadjuvante no Festival do Rio 2021.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=vfXhVyfOjEI

