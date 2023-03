Ex-Fazenda Bia Miranda termina com noivo e alega relacionamento abusivo

A influenciadora Bia Miranda, ex-participante do reality 'A Fazenda', anunciou o término de seu noivado e acusou o ex de roubo e agressão. Ela afirmou que estava sendo maltratada, xingada e que vivia um relacionamento abusivo com o noivo, Gabriel Diego, que nega todas as acusações.

Pelas redes sociais, Bia disse ao seguidores que o fim do relacionamento não foi por traição, mas sim porque o ex "só sabia reclamar" e não a ajudava em nada. Segundo a vice campeã da Fazenda, o noivo roubou seu dinheiro e seu carro, e quase a agrediu. Ele também estaria querendo mandar nas roupas dela.

"Sim, terminei com o Gabriel, não teve traição, ele reclamava de tudo, começou a me tratar mal, a me xingar, e já venho avisando que ele tá me perdendo com isso faz tempo, ele não fazia nada só ficava no videogame e gastando dinheiro, eu quero alguém que corra atrás das coisas comigo, quase me agrediu no quarto por isso terminei com ele", afirmou a neta de Gretchen.

Mais tarde, a assessoria de imprensa de Bia publicou uma nota em seu perfil do Instagram. No comunicado, é dito que a influenciadora, "após muito pensar sobre o rumo em que sua vida amorosa estava tomando", decidiu terminar o relacionamento nesta segunda-feira (27) por ter identificado estar vivendo um relacionamento abusivo, e que só comunicou ao noivo quando estava em segurança em um hotel.

O comunicado também afirma que Gabriel foi até São Paulo encontrar Bia, sem convite e autorização, para tentar forçar a volta do casal, e que, após saber que ela queria terminar, ele teria roubado o carro da ex-noiva e agredido fisicamente a assessora de Bia.

"O corpo jurídico de Bia Miranda está tomando todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, principalmente para garantir a proteção de Bia Miranda" publicou a assessoria.

Gabriel nega todas as acusações feitas pela ex-noiva nas redes sociais. De acordo com ele, em pronunciamento feito pelo seu perfil do Instagram, não houve roubo do carro e nem do dinheiro de Bia. O ex-noivo da fazendeira também desmente a fala de que não queria trabalhar. "Ela me disse: ou você escolhe o trabalho ou eu", afirmou.

Ele explicou que teria ido até São Paulo com o carro dela para encontrá-la e que o dinheiro utilizado seria para pagar um amigo, que Bia teria conhecimento, e para a gasolina, porém ele afirmou que faria a transferência de volta para a conta dela. Segundo Gabriel, fizeram a cabeça dela contra ele.

"Ela é que nem piolho: vai na cabeça de qualquer um. Eu tenho prova de tudo. Eu não quero nada dela. Nunca agredi uma mulher na vida. Isso tudo é para ganhar seguidores e visualizações", expôs.

Gabriel Diego também acusou a ex-noiva de traição e relatou que o homem que foi visto aos beijos com Bia na madrugada desta terça (27) seria alguém que ela mantinha conversas em um aplicativo de mensagens.