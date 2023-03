"Cultura em Obra" :Prefeitura do Rio cria escritório de projetos para executar obras de reforma dos seus equipamentos

A Secretaria Municipal de Cultura do Rio criou um escritório de projetos para, segundo o secretário Marcelo Calero, “executar o maior programa de reforma e modernização dos equipamentos culturais que a cidade já viu”. O “Cultura em Obra” é um programa de reformas, restauros, revitalização e modernização dos equipamentos culturais da pasta.

Para desenvolvimento do programa, foram contratados cinco arquitetos, dez cadistas e três orçamentistas. Eles começam a trabalhar a partir do dia 29/03, no prédio onde funciona a RioFilme, em Laranjeiras, Zona Sul. Este time atuará sobretudo na reforma de ao menos 25 dos 56 equipamentos mantidos pela Secretaria Municipal de Cultura.

O Espaço Cultural Sérgio Porto, no Humaitá, por exemplo, passará por mudanças estruturais importantes e ainda vai ganhar um novo foyer com entrada pela Rua Humaitá. Sérgio Marcus Rangel Porto, mais conhecido pelo pseudônimo Stanislaw Ponte Preta, faria 100 anos em 2023. Ele foi cronista, escritor, radialista, comentarista, teatrólogo, jornalista, humorista e compositor.

“Os equipamentos culturais são as UPAs da alma, segundo o mestre Amir Haddad. Em 2015, outra gestão do prefeito Eduardo Paes, tínhamos uma demanda muito forte no setor cultural para que reformássemos parte dos nossos equipamentos de cultura, às vezes uma biblioteca no bairro é o primeiro ponto de acesso à cena cultural. Então é importante que estes espaços estejam bem montados e modernizados" diz Calero.

Entre os equipamentos listados estão também a Sala Baden Powell (Copacabana) e o Teatro Ipanema.